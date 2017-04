Nie będzie spalarni śmieci w Biskupcu. Burmistrz wydał oświadczenie

Mieszkańcy Biskupca mogą odetchnąć z ulgą. Nie spełni się zakładany przez nich czarny scenariusz - w mieście nie powstanie spalarnia odpadów. Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski wydał oświadczenie, w którym dementuje pogłoski o rozpoczęciu budowy kontrowersyjnej spalarni.

Wizja spalarni w mieście lub w pobliżu planowanej budowy fabryki płyt wiórowych i melaminowanych od dłuższego czasu niepokoiła mieszkańców Biskupca. Jak się jednak okazuje, pomysł budowy spalarni był tylko plotką. Jednak społeczny niepokój wzmógł się do tego stopnia, że burmistrz miasta Kamil Kozłowski postanowił osobiście skomentować sprawę. Wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że do budowy spalarni nie dojdzie.



Nigdy nie wyraziłem zgody na lokalizację takiej inwestycji w obrębie miasta, podobnie jak byłem przeciwny i aktywnie działałem przeciwko lokalizacji kolejnych ferm indyczych tuż za granicami Biskupca - podkreśla Kozłowski w oświadczeniu.



Jednocześnie zapowiada, że każdy mieszkaniec będzie miał możliwość dokładnego sprawdzenia, jakie inwestycje mają powstać w Biskupcu.



W trosce o nieograniczony dostęp do informacji i pełną jasność co do planowanych na terenie naszego miasta inwestycji, poprosiłem inwestora o zorganizowanie punktu informacyjnego dotyczącego budowy fabryki.



Punkt informacyjny będzie czynny przy ul. Grunwaldzkiej 8 w dniach 11 kwietnia w godz. 16.30–18.30 oraz 12 kwietnia w godz. 10.00–12.00 i będzie otwarty dla osób, które mają jakiekolwiek pytania dotyczące planowanej w Biskupcu inwestycji.



Celem punktu informacyjnego jest prowadzenie proaktywnej komunikacji z mieszkańcami Biskupca i umożliwienie każdemu zdobycie informacji na temat planowanej budowy fabryki.